«Этого нельзя было делать»: лидер сборной Украины U-20 объяснил халатную ошибку, из-за которой пропустил важную игру ЧМ-2025

Украинский полузащитник Геннадий Синчук высказался о неприятной ситуации, которая с ним случилась на мировом первенстве среди игроков до 20 лет.

Лидера сборной Украины признали виновным в нарушении статьи 13.1 Дисциплинарного кодекса ФИФА, касающейся принципов честной игры и соблюдения регламентов. Речь идет о матче против Парагвая (2:1) на ЧМ, который состоялся 3 октября 2025 года.

Синчук находился в раздевалке во время той игры, хотя из-за дисквалификации (перебор желтых карточек) он не должен был там находиться. Из-за этого футболиста отстранили и от матча 1/8 финала против Испании (0:1).

«Я был в раздевалке перед игрой, а этого нельзя было делать. Здесь же представитель ФИФА составил документ, и меня дисквалифицировали еще на одну игру.

Парадокс ситуации в том, что выходить на поле можно, проводить разминку тоже можно, а в раздевалку — нельзя. Я же не могу пойти переодеться на трибуне, потом перепрыгивать забор, чтобы попасть на поле", — объяснил Геннадий в комментарии для Sport.ua.

Синчук также предположил, что кто-то намеренно повлиял на решение ФИФА о дисквалификации лидера команды перед важным матчем на ЧМ.

«Не могу сказать [была ли апелляция]. Но если она и была, то вряд ли это решило бы проблему, поскольку до матча оставалось всего два часа. Может, этим кто-то занимался намеренно. Эта дисквалификация, считаю, высосана из пальца.

Ты готовишься к игре, настраиваешься, а тут тебе сообщают, что не сыграешь в 1/8 финала. Действительно, разочарованию не было предела. Самое обидное, что не удалось помочь партнерам в этом поединке", - добавил Геннадий.

Отметим, на турнире в Чили Синчук стал лучшим бомбардиром сборной (два гола в двух играх).

В полуфинале чемпионата мира Марокко сыграет против Франции, а во втором матче Аргентина встретится с Колумбией, которая выбила обидчиков украинцев с мундиаля со сборной Испанией.

Кстати, Украина выигрывала ЧМ U-20 в 2019 году. Мы рассказывали, как сложилась судьба наших чемпионов мира.