«Еще не решил»: рекордсмен чемпионата Украины заговорил об амбициях стать президентом страны
Генрих Мхитарян — бывший звездный футболист Шахтера (Фото: ФК Шахтер Донецк)
Армянский футболист Интера Генрих Мхитарян поделился мыслями о своем будущем после завершения карьеры.
36-летний полузащитник признался, что сейчас постоянно размышляет о том, что будет делать, когда повесит бутсы на гвоздь. Генриха спросили, имеет ли он политические амбиции, например, в будущем баллотироваться на пост президента Армении, где выдающийся футболист считается национальной легендой.
«Я пока что об этом не думаю. Не знаю, сколько еще буду играть. Думаю об этом каждый день: продолжать или остановиться? Не хочу ни о чем сожалеть в своей карьере. Хочу понять, что делать дальше, еще не решил. Никогда не говори никогда, когда речь идет о тренерской карьере, даже если сейчас это скорее „нет“, чем „да“. Насчет того, чтобы стать президентом Армении, я пока об этом не думаю», — приводит слова Мхитаряна Sempre Inter.com.
Напомним, что Генрих в 2010—2013 годах вместе с Шахтером один раз выиграл Суперкубок Украины, а также трижды УПЛ и Кубок страны. Он провел 72 поединка, в которых забил 38 голов за Горняков. Мхитарян лучший бомбардир украинского чемпионата за один сезона (25 мячей в кампании 2012/13).
Всего за свою карьеру получил 23 командных трофеев. А в этом сезоне 36-летний футболист провел 6 игр, без результативных действий.
