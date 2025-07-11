Двукратный победитель Кубка Франции объявил о подписании нападающего Динамо

11 июля, 20:05
Георгий Цитаишвили перешел в Метц (Фото: ФК Метц)

Футболист киевского Динамо Георгий Цитаишвили перешел в Метц.

24-летний игрок сборной Грузии перебрался во французский клуб на правах аренды.

Соглашение рассчитано до июня 2026 года. Тогда же закончится и его контракт с киевлянами.

В прошлом сезоне Цитаишвили выступал за Гранаду в испанской Сегунде. Он провел 39 матчей, забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

В сезоне-2024/25 Метц финишировал на третьем месте в турнирной таблице Лиги 2 и в стыковых матчах за право играть в Лиге 1 обыграл Реймс (1:1, 3:1).

В своей истории Метц дважды выигрывал Кубок Франции.

Ранее сообщалось, что Динамо сыграло вничью с титулованным английским клубом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Георгий Цитаишвили ФК Динамо (Киев) Чемпионат Франции

