Донецкий Шахтер представил новую «десятку» — видео
Георгий Судаков получил 10-й номер в донецком клубе (Фото:ФК Шахтер)
Украинский футболист Георгий Судаков сменил игровой номер в составе «горняков».
Пресс-служба донецкого клуба в своих социальных сетях показала историю десятого номера в Шахтере, которым в итоге завладел Судаков.
Напомним, что Георгий выступал за «горняков» под 61-м, 25-м и 8-м номерами.
Также под «десяткой» за Шахтер в свое время играли Виллиан, Бернард и Михаил Мудрик.
В прошлом сезоне в составе дончан во всех турнирах Судаков забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 39 матчах.
Ранее Мудрик заявил, хочет видеть Георгия Судакова в лондонском Челси.