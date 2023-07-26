Донецкий Шахтер представил новую «десятку» — видео 26 июля, 09:00 Георгий Судаков получил 10-й номер в донецком клубе (Фото:ФК Шахтер)

Украинский футболист Георгий Судаков сменил игровой номер в составе «горняков».

Пресс-служба донецкого клуба в своих социальных сетях показала историю десятого номера в Шахтере, которым в итоге завладел Судаков.

Напомним, что Георгий выступал за «горняков» под 61-м, 25-м и 8-м номерами.

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Также под «десяткой» за Шахтер в свое время играли Виллиан, Бернард и Михаил Мудрик.

В прошлом сезоне в составе дончан во всех турнирах Судаков забил пять голов и отдал 11 голевых передач в 39 матчах.

Ранее Мудрик заявил, хочет видеть Георгия Судакова в лондонском Челси.