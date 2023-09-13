«Будет для меня большим уроком». Георгий Судаков рассказал, почему поскользнулся в эпизоде с первым пропущенным голом в матче против Италии 13 сентября, 09:54 Георгий Судаков (Фото:Георгий Судаков via Instagram)

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за свою досадную ошибку в матче против итальянцев на Сан-Сиро.

На 12-й минуте поединка сборная Италии открыла счет после того, как Судаков поскользнулся, потеряв мяч у ворот Георгия Бущана. Футболист признался, что обул бутсы из пластики, которые заменил на металлические после пропущенного гола.

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«Досадная ошибка. Понимаю, что на таком уровне невозможно делать такие ошибки. Это будет для меня большим уроком, потому что перед каждой игрой надо подбирать обувь. Я обул бутсы из пластики, надо было металлические обувать. Потом переобулся, стало намного легче, но это моя ошибка. Я это понимаю».

Георгий извинился перед командой и болельщиками, признав свою ошибку.

«Хочу попросить прощения перед командой, перед болельщиками, потому что на таком уровне так нельзя ошибаться», сказал Судаков, передает Суспільне.

Напомним, что сборная Украины уступила Италии (2:1) в отборе на Евро-2024. На нашем сайте можно посмотреть обзор матча.

Ранее Сергей Ребров рассказал, почему сборная Украины проиграла итальянцам в Милане.