«Здесь ты свой». Судаков назвал страну, в которой хочет жить после завершения карьеры
Георгий Судаков (Фото: УАФ)
Футболист лиссабонской Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков поделился своими планами на будущее.
Судаков признался, что после завершения карьеры планирует жить в родной стране, сообщает Трендець.
«Я хочу жить только в Украине после карьеры. Может, я позже изменю свое мнение, но на данный момент мы рассматриваем только жизнь в Киеве.
Думаю, это не зависит от погоды, но наш менталитет, культура, сфера обслуживания — это не заменит ничто. Это как будто внутри тебя.
Ты не можешь быть своим на 100% в другой стране. А в Украине ты свой", — сказал Судаков.
