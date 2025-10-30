«Здесь ты свой». Судаков назвал страну, в которой хочет жить после завершения карьеры

Судаков признался, что после завершения карьеры планирует жить в родной стране, сообщает Трендець.

«Я хочу жить только в Украине после карьеры. Может, я позже изменю свое мнение, но на данный момент мы рассматриваем только жизнь в Киеве.

Думаю, это не зависит от погоды, но наш менталитет, культура, сфера обслуживания — это не заменит ничто. Это как будто внутри тебя.

Ты не можешь быть своим на 100% в другой стране. А в Украине ты свой", — сказал Судаков.

