В третьем туре отбора чемпионата мира-2026 сборная Украины одолела Исландию (5:3) , одержав первую победу в борьбе за путевку на мундиаль.

Из негативного во время игры травмировался полузащитник Георгий Судаков. Одна из главных звезд Сине-желтых покинул поле еще в первом тайме. После матча 23-летний футболист, который играет в Португалии за Бенфику, высказался о повреждении. Также Георгий опубликовал фото, на котором можно увидеть, что он вынужден носить плечевой бандаж.



«Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой», — написал Судаков в своем Телеграмм канале.

Фото: t.me/SudakovGio/166

Недавно спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме звезды сборной Украины, прогнозируя возможное отсутствие Георгия Судакова в матче с Азербайджаном.

«Куда он пошел с этим плечом?! Делайте замену! Трубин хорош, сориентировался.

UPD: Судакова, конечно, жаль. Глупая травма, врезался плечом в соперника. Скорее всего, акромио-ключичное соединение.

На первый взгляд несложная травма, но она очень влияет на бег. Желательно, конечно, потерпеть на поле и дать время подготовить замену. В дальнейшем надо обследовать, но не похоже на перелом ключицы или вывих плеча — вещи, которые исключают в первую очередь. На Азербайджан точно под вопросом", — написал Бабелюк.

Кстати, в Рейкьявике сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в истории.

Отметим, команда Реброва набрала четыре очка после трех туров и занимает второе место в группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.