Судаков вынужден носить плечевой бандаж и рискует пропустить игру с Азербайджаном: он высказался о травме — фото

11 октября, 12:10
Поделиться:
Георгий Судаков не смог доиграть матч в Рейкьявике (Фото: УАФ)

Георгий Судаков не смог доиграть матч в Рейкьявике (Фото: УАФ)

В третьем туре отбора чемпионата мира-2026 сборная Украины одолела Исландию (5:3), одержав первую победу в борьбе за путевку на мундиаль.

Читайте также:
Исландия — Украина — 3:5. Обзор матча квалификации ЧМ-2026 — видео

Из негативного во время игры травмировался полузащитник Георгий Судаков. Одна из главных звезд Сине-желтых покинул поле еще в первом тайме. После матча 23-летний футболист, который играет в Португалии за Бенфику, высказался о повреждении. Также Георгий опубликовал фото, на котором можно увидеть, что он вынужден носить плечевой бандаж.

«Надеюсь на быстрое восстановление. Поздравляю команду и всех болельщиков с победой», — написал Судаков в своем Телеграмм канале.

Реклама

t.me/SudakovGio/166
Фото: t.me/SudakovGio/166
Читайте также:
«Закрыли игру за семь минут»: Малиновский — о феерическом возвращении после годичного перерыва и победе Украины над Исландией

Недавно спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травме звезды сборной Украины, прогнозируя возможное отсутствие Георгия Судакова в матче с Азербайджаном.

«Куда он пошел с этим плечом?! Делайте замену! Трубин хорош, сориентировался.
UPD: Судакова, конечно, жаль. Глупая травма, врезался плечом в соперника. Скорее всего, акромио-ключичное соединение.

На первый взгляд несложная травма, но она очень влияет на бег. Желательно, конечно, потерпеть на поле и дать время подготовить замену. В дальнейшем надо обследовать, но не похоже на перелом ключицы или вывих плеча — вещи, которые исключают в первую очередь. На Азербайджан точно под вопросом", — написал Бабелюк.

Читайте также:
«Это был странный матч»: тренер Исландии ошеломлен игрой сборной Украины в Рейкьявике

Кстати, в Рейкьявике сборная Украины сыграла один из самых результативных матчей в истории.

Отметим, команда Реброва набрала четыре очка после трех туров и занимает второе место в группе. Возглавляет квартет Франция, которая в параллельном поединке переиграла Азербайджан (3:0).

13 октября Сине-желтые сыграют в Кракове против Азербайджана, а исландцы дома будут принимать сборную Франции в отборе ЧМ-2026.

Ранее Ребров рассказал о критике и победе сборной Украины, травме Судакова и триумфе Малиновского.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Исландии Георгий Судаков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies