Лига наций. Англия на последних минутах спаслась от поражения Германии, Италия победила Венгрию — видео

8 июня, 01:23
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Кейн (справа) принес Англии первый балл в Лиге наций (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кейн (справа) принес Англии первый балл в Лиге наций (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В футбольной Лиге наций состоялись матчи второго тура группового раунда.

В группе 3 элитного дивизиона сборная Англии сумела спастись от поражения Германии на выезде, сравняв счет на 88-й минуте — 1:1.

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Хозяева открыли счет в начале второго тайма, когда после передачи Киммиха отличился Хофманн, тогда как у гостей пенальти реализовал Кейн.

Видео дня

В другом поединке группы сборная Италии переиграла дома Венгрию — 2:1. Примечательно, что голы забивал лишь победитель, но если Барелла и Пеллегрини сделали это в чужие ворота, то Манчини — в свои.

Результаты 2-го тура Лиги наций:

Дивизион А

Германия — Англия 1:1

Голы: Хофманн, 50 — Кейн, 88 (пен.)

https://www.youtube.com/watch?v=Uxni06tsqpc

Италия — Венгрия 2:1

Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 — Манчини (в свои ворота), 61

https://www.youtube.com/watch?v=oi1dfH08WXo
flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион B

Босния и Герцеговина — Румыния 1:0

Гол: Превляк, 68

Финляндия — Черногория 2:0

Голы: Похьянпало, 31, 38

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Литва — Турция 0:6

Голы: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервишоглу, 90+1

Фарерские острова — Люксембург 0:1

Гол: Родригес, 74

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Сборная Украины выступает в дивизионе B Лиги наций, где попала в одну группу с Ирландией, Арменией и Шотландией.

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Теги:   Футбол Лига Наций Сборная Люксембурга Сборная Германии Сборная Англии Сборная Италии Сборная Румынии Сборная Турции Сборная Венгрии Сборная Финляндии

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