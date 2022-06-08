Лига наций. Англия на последних минутах спаслась от поражения Германии, Италия победила Венгрию — видео
Кейн (справа) принес Англии первый балл в Лиге наций (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)
В футбольной Лиге наций состоялись матчи второго тура группового раунда.
В группе 3 элитного дивизиона сборная Англии сумела спастись от поражения Германии на выезде, сравняв счет на 88-й минуте — 1:1.
Хозяева открыли счет в начале второго тайма, когда после передачи Киммиха отличился Хофманн, тогда как у гостей пенальти реализовал Кейн.
В другом поединке группы сборная Италии переиграла дома Венгрию — 2:1. Примечательно, что голы забивал лишь победитель, но если Барелла и Пеллегрини сделали это в чужие ворота, то Манчини — в свои.
Результаты 2-го тура Лиги наций:
Дивизион А
Германия — Англия 1:1
Голы: Хофманн, 50 — Кейн, 88 (пен.)
Италия — Венгрия 2:1
Голы: Барелла, 30, Пеллегрини, 45 — Манчини (в свои ворота), 61
Дивизион B
Босния и Герцеговина — Румыния 1:0
Гол: Превляк, 68
Финляндия — Черногория 2:0
Голы: Похьянпало, 31, 38
Дивизион C
Литва — Турция 0:6
Голы: Синик, 2, 14, Дурсун, 56, 81, Акгюн, 89, Дервишоглу, 90+1
Фарерские острова — Люксембург 0:1
Гол: Родригес, 74
Сборная Украины выступает в дивизионе B Лиги наций, где попала в одну группу с Ирландией, Арменией и Шотландией.
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