Германия и бывший клуб Ярмоленко помогут отстроить разбомбленный российскими военными стадион в Чернигове 14 апреля, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Стадион имени Ю. Гагарина (Фото:g-stadion.com.ua)

Германия и дортмундская Боруссия, за которую до перехода в лондонский Вест Хэм выступал украинский футболист Андрей Ярмоленко, помогут построить разрушенный российскими оккупантами стадион имени Ю. Гагарина в Чернигове.

Такая договоренность была достигнута в результате переговоров с Государственным министром по вопросам культуры и СМИ Ведомства федерального канцлера Клаудией Рот, сообщил в своем Telegram-канале Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

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Германия и дортмундский клуб готовы помочь восстановить разрушенный российскими оккупационными войсками стадион в Чернигове.

Клуб помнит своего игрока и украинского футболиста Андрея Ярмоленко. Со своей стороны мы присоединяем к диалогу мэра Владислава Атрошенко и надеемся, что это замечательное известие сможет поддержать черниговчан", - написал Ткаченко.

Ярмоленко, являющийся воспитанником черниговской Десны, выступал за Боруссию Дортмунд с 2017 по 2018 годы.

Ранее сообщалось, что тренер юношеской черниговской команды Десны Александр Зуб взял в руки оружие и защищает Украину от нападения российских оккупантов.

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