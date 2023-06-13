Озвучена сумма. Арбитры матча Германия — Украина пожертвовали свои гонорары на помощь украинцам 13 июня, 10:21 Германия сыграла 1000-й матч в своей истории (Фото:УАФ)

Бригада арбитров товарищеского матча Германия — Украина (3:3) присоединились к поддержке украинцев в войне с Россией.

Об этом сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Главный арбитр поединка Анастасиос Сидиропулос, его помощники Райнхарт Буксбаум и Чазан Коула, четвертый арбитр Иоаннис Пападопулос, а также ассистенты VAR Аристотелис Диамантопулос и Спиридон Зампалас отказались от своих гонораров в пользу народа Украины на общую сумму почти 4000 евро.

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Кроме этого, Немецкий футбольный союз устроил розыгрыш лимитированных футболок, в которых играли футболисты сборной Германии. Все вырученные средства от продажи будут переданы на благотворительные инициативы для поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что бывший тренер лондонского Арсенала Арсен Венгер возглавит команду Александра Зинченко в благотворительном поединке в поддержку Украины.