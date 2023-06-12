Танкешон. Фанаты готовят леопардовый флешмоб на матче Германия — Украина
Фанаты благодарят Германию за танки (Фото:А.Ермоленко)
В понедельник, 12 июня, в Бремене состоится товарищеский матч между национальными сборными Германии и Украины. Во время поединка пройдет флешмоб под названием Tanke Schön.
Эту акцию устраивает гуманитарный штаб «Рестовратор. Картопляне військо». Идея принадлежит волонтерам-журналистам Леониду Веселкову, Николаю Василькову и художнику Андрею Ермоленко.
На трибуне будет растянут баннер с изображением леопарда, который везет на спине маленького мальчика. Этим символом украинцы благодарят немецкое правительство за танки Леопард и просят увеличивать помощь, ведь она как никогда нужна.
Также будет звучать коллективный лозунг «Танкешон» с акцентом на букве Т. Украинские фанаты оденут футболки с логотипом акции и будут раздавать немцам браслеты и значки с украинской символикой.
Среди фанатов разыграют мяч с автографами трех обладателей Золотого мяча Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко. Деньги пойдут на нужды воинов-ампутантов.