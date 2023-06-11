Германия — Украина: где и когда смотреть дебютный матч Реброва
Тренировка Сергея Реброва (Фото:УАФ)
В понедельник, 12 июня, сборная Украины проведет товарищеский поединок перед отборочными играми Евро-2024.
В Бремене наша команда сыграет со сборной Германии. Немцы, как хозяева чемпионата Европы 2024 года освобождены от отборочных поединков.
Украинцам предстоит 16 и 19 июня сыграть против Северной Македонии и Мальты.
Матч Германия — Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Это будет дебютная игра Сергея Реброва на посту главного тренера национальной команды.
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Германия — Украина. Кроме того, поединок можно будет посмотреть бесплатно на местных телеканалах Суспільного, а также на платформе Megogo по подписке.
Отметим, что в своей истории сборные провели восемь встреч. На счету Германии пять побед, а также трижды команды играли вничью.