Сборная Украины сыграет с грандом мирового футбола в его 1000-м матче — DW
Сборная Украины получила нового соперника (Фото:УАФ)
Сборная Украины по футболу проведет 12 июня 2023 года товарищеский поединок с национальной командой Германии, сообщает DW.
Этот поединок станет для сине-желтых генеральной репетицией перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии 16 июня и Мальты 19 июня.
Примечательно, что для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии.
До сих пор Украина ни разу не побежадала «Бундестим». В восьми матчах немецкая команда выиграла пять раз, еще три игры завершились вничью.
Сообщалось, что Руслан Ротань будет наставником сборной Украины в матче стартового тура отбора на Евро-2024 против Англии 20 марта и будет возглавлять команду до лета.
Ожидается, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.