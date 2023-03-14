Сборная Украины сыграет с грандом мирового футбола в его 1000-м матче — DW

14 марта, 15:37
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Сборная Украины получила нового соперника (Фото:УАФ)

Сборная Украины получила нового соперника (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу проведет 12 июня 2023 года товарищеский поединок с национальной командой Германии, сообщает DW.

Этот поединок станет для сине-желтых генеральной репетицией перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии 16 июня и Мальты 19 июня.

Примечательно, что для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии.

Видео дня

https://twitter.com/dw_sports/status/1634127272071315457
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До сих пор Украина ни разу не побежадала «Бундестим». В восьми матчах немецкая команда выиграла пять раз, еще три игры завершились вничью.

Сообщалось, что Руслан Ротань будет наставником сборной Украины в матче стартового тура отбора на Евро-2024 против Англии 20 марта и будет возглавлять команду до лета.

Ожидается, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Сборная Украины Товарищеские матчи Сборная Германии

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