Сборная Украины сыграет с грандом мирового футбола в его 1000-м матче — DW 14 марта, 15:37 Сборная Украины получила нового соперника (Фото:УАФ)

Сборная Украины по футболу проведет 12 июня 2023 года товарищеский поединок с национальной командой Германии, сообщает DW.



Этот поединок станет для сине-желтых генеральной репетицией перед матчами отбора на Евро-2024 против Северной Македонии 16 июня и Мальты 19 июня.

Примечательно, что для Германии это будет 1000-я игра в ее истории. Первый поединок команда провела в 1908 году против сборной Швейцарии.

Видео дня

До сих пор Украина ни разу не побежадала «Бундестим». В восьми матчах немецкая команда выиграла пять раз, еще три игры завершились вничью.

Сообщалось, что Руслан Ротань будет наставником сборной Украины в матче стартового тура отбора на Евро-2024 против Англии 20 марта и будет возглавлять команду до лета.

Ожидается, что Сергей Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.

