Германия — Украина: букмекеры назвали фаворита матча 12 июня, 10:13 Тренировка сборной Украины перед матчем (Фото:УАФ)

В понедельник, 12 июня, в Бремене состоится товарищеский матч между национальными сборными Германии и Украины.

Игра начнется в 19:00 по киевскому времени, мы ведем онлайн-трансляцию матча Германия — Украина.

В своей истории сборные провели восемь встреч. Статистика на стороне немецкой команды. На счету Германии пять побед, а также трижды команды играли вничью.

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И в сегодняшнем поединке аналитики букмекерских контор сомневаются в успехе украинской команды. Котировки компании Favbet на победу Германии — 1.37, на ничью — 5.90, на победу Украины — 9.80.

Эксперты уверены, что болельщики увидят где-то около трех голов в матче.

Фото: УАФ

Ранее мы писали, какие каналы будут транслировать поединок Германия — Украина.