Успех или потеря победы: Ребров оценил огненную ничью с Германией 12 июня, 23:30 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Национальная команда Украины провела дебютную игру во главе с Сергеем Ребровым, сыграв вничью с Германией (3:3).

Украинский специалист отреагировал на то, що в заявке на встречу не было Буяльского, Кочергина, Кривцова и Русина.

«Мы пытались на каждую позицию создать конкуренцию. Выпали эти игроки, но к ним нет никаких вопросов. Надо было принимать решение. Уверен, что они отнесутся к нему с пониманием. Они будут готовиться к официальным матчам».

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Ребров заявил, что его игроки должны были забивать больше в ворота Германии.

«Вы спросите себя: 3:3 с Германией — это успех или нет? Это неофициальная игра. Мы создали достаточно моментов, могли забивать даже больше.

Замены? Несколько замен были плановыми. Мы оставили две замены и использовали их в конце матча. Миколенко говорил, что немного чувствует боль в колене. Поэтому относительно двух последних замен, то мы уже смотрели по ситуации на поле".

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Наставник украинской сборной оценил игру своих подопечных.

«Я благодарен игрокам и болельщикам, пришедшим на стадион. Мы ощущали поддержку, это было очень важно. Мы слышали поддержку ВСУ, и мы присоединяемся.

Эта игра очень важна для Украины, чтобы показать поддержку со стороны Германии, предложившей нам провести этот матч. Мы им очень благодарны.

Для меня лично это тоже очень важный матч, он первый. Я очень рад, что ребята очень серьезно отнеслись к этой игре. Я считаю, что мы показали достойный результат. Мы очень благодарны Германии за поддержку в войне с агрессором", — приводит слова Реброва УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Германия — Украина.