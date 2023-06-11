Германия — Украина: онлайн-трансляция исторического матча 11 июня, 12:12 Тренировка сборной Украины перед матчем (Фото:УАФ)

В рамках подготовки к отборочным поединкам Евро-2024 наша национальная команда сыграет товарищеский матч с хозяевами следующего чемпионата Европы.

Встреча состоится в Бремене в понедельник, 12 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка Германия — Украина.

Для немцев это будет исторический матч — 1000-й за историю. Первый поединок сборной Германии датируется 5 апреля 1908 года, тогда немцы проиграли Швейцарии — 3:5. С тех пор Бундестим четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1974, 1990, 2014) и трижды побеждала на чемпионатах Европы (1972, 1980, 1996).

Видео дня

Для Украины этот матч тоже войдет в историю. Ведь это будет первая игра наших футболистов под руководством Сергея Реброва. Недавно Ребров подписал контракт с национальной командой до лета 2026 года.

Сборные Украины и Германии не раз играли между собой. Но еще ни разу украинцы не выигрывали.

Первая встреча произошла в отборе на ЧМ-1998. В гостях наши проиграли — 0:2, а в Киеве была ничья — 0:0. Тогда украинцы заняли второе место в группе после немцев, а в стыковых матчах уступили Хорватии.

Следующее противостояние произошло в стыковых поединках ЧМ-2002. 1:1 — в Киеве и 1:4 — в Дортмунде.

Осенью 2011 года сборная Германии была приглашена открыть стадион во Львове, который был построен к Евро-2012. Тогда была зафиксирована боевая ничья — 3:3.

В группе на Евро-2016 украинцы проиграли немцам — 0:2. И в Лиге наций 2020 года было два поражения — 1:2 и 1:3.