Сборная Германии объявила состав на матч с Украиной 2 июня, 13:51 Сборная Германии будет хозяином Евро-2024 (Фото:DFB/Philipp Reinhard)

Сборная Германии определилась со списком футболистов, которые будут готовиться к июньским товарищеским матчам, в том числе и с национальной командой Украины.

Главный тренер сборной Германии Ганс-Дитер Флик вызвал в ряды Бундестима 26 футболистов, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Состав сборной Германии:

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Вратари: Бернд Лено (Фулхэм, Англия), Марк-Андре тер Штеген (Барселона, Испания), Кевин Трапп (Айнтрахт Франкфурт)

Защитники: Маттиас Гинтер (Фрайбург), Робин Гозенс (Интер, Италия), Бенджамин Генрихс (РБ Лейпциг), Тило Керер (Вест Хэм, Англия), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум (РБ Лейпциг), Антонио Рюдигер (Реал, Испания), Нико Шлоттербек (Боруссия Дортмунд), Малик Тиав (Милан, Италия), Мариус Вольф (Боруссия Дортмунд)

Полузащитники: Юлиан Брандт (Боруссия Дортмунд), Эмре Джан (Боруссия Дортмунд), Леон Горецка (Бавария), Илкай Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), Йонас Хофманн (Боруссия Менхенгладбах), Йозуа Киммих (Бавария), Джамал Мусиала (Бавария), Лерой Сане (Бавария), Кевин Шаде (Брентфорд, Англия), Флориан Виртц (Байер)

Нападающие: Никлас Фюллькруг (Вердер), Кай Гаверц (Челси, Англия), Тимо Вернер (РБ Лейпциг)

Подопечные Флика сыграют товарищеский матч против Украины 12 июня в Бремене, 16 июня в Варшаве встретятся с Польшей, а 20 июня в Гельзенкирхене сойдутся в противостоянии с Колумбией.

Сборная Германии не играет в отборе на Евро-2024, поскольку будет хозяином турнира.

Ранее сборная Украины по футболу объявила состав на матчи отбора Евро-2024.

Позже стало известно, что национальной команде из-за травмы не поможет форвард Роман Яремчук.