Германия — Украина: Обзор товарищеского матча — видео 12 июня, 21:49 Виктор Цыганков и Антонио Рюдигер (Фото:УАФ)

В рамках контрольного поединка сборная Германии принимала национальную команду Украины.



Наш сайт проводил онлайн-трансляцию поединка, который подарил массу эмоций. Уже на шестой минуте немецкая команда вышла вперед, а автором гола стал Фюллькруг.

В средине тайма подопечные Сергея Реброва сумели восстановить ничейный результат — Цыганков ярко завершил контратаку. Спустя пару минут сборная Украины вышла вперед — Мудрик пробил, но мяч попал в Рюдигера, от которого круглый оказался в воротах.

Видео дня

На старте второго тайма Украина забила третий — Довбик отдал на Цыганкова, который поразил пустые ворота.

В концовке встречи Германия забила дважды — Хаверц сначала поразил Трубина с игры, а в компенсированное время Киммих реализовал пенальти. Таким образом, команды сыграли вничью (3:3).

Обзор матча Германия — Украина

Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).