Супергерой. Испанский клуб в восторге от игры футболиста сборной Украины в матче с Германией — фото 13 июня, 11:39 Виктор Цыганков отметился дублем в матче с Германией (Фото:УАФ)

Испанская Жирона выразила восхищение игрой футболиста своей команды Виктора Цыганкова за сборную Украины в товарищеском матче с Германией (3:3).

Цыганков забил два гола в ворота Германии, на что Жирона отреагировала в своем официальном аккаунте в Twitter, изобразив украинца в роли героя мультипликационного фильма Черный плащ.

Видео дня

Читайте также: Мудрик поразил своим поступком нового наставника Челси

«Цыганков всегда готов прийти на помощь», — говорится в подписи под публикацией.

Ранее сообщалось, что Жирона проиграла битву за еврокубки в чемпионате Испании, несмотря на изысканный голевой пас Цыганкова.