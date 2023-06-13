Супергерой. Испанский клуб в восторге от игры футболиста сборной Украины в матче с Германией — фото

13 июня, 11:39
Поделиться:
Виктор Цыганков отметился дублем в матче с Германией (Фото:УАФ)

Виктор Цыганков отметился дублем в матче с Германией (Фото:УАФ)

Испанская Жирона выразила восхищение игрой футболиста своей команды Виктора Цыганкова за сборную Украины в товарищеском матче с Германией (3:3).

Цыганков забил два гола в ворота Германии, на что Жирона отреагировала в своем официальном аккаунте в Twitter, изобразив украинца в роли героя мультипликационного фильма Черный плащ.

Видео дня

Читайте также:
Мудрик поразил своим поступком нового наставника Челси

«Цыганков всегда готов прийти на помощь», — говорится в подписи под публикацией.

https://twitter.com/GironaFC/status/1668343415409627137?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1668343415409627137%7Ctwgr%5E67a3ce04976da56d651033b256d67c1a4d1e3473%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F629991-sinyo-zhovtiy-plashch-zhirona-u-zahvati-vid-tsigankova-u-zbirniy-ukraini

Ранее сообщалось, что Жирона проиграла битву за еврокубки в чемпионате Испании, несмотря на изысканный голевой пас Цыганкова.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Германии Виктор Цыганков ФК Жирона

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X