Супергерой. Испанский клуб в восторге от игры футболиста сборной Украины в матче с Германией — фото
Виктор Цыганков отметился дублем в матче с Германией (Фото:УАФ)
Испанская Жирона выразила восхищение игрой футболиста своей команды Виктора Цыганкова за сборную Украины в товарищеском матче с Германией (3:3).
Цыганков забил два гола в ворота Германии, на что Жирона отреагировала в своем официальном аккаунте в Twitter, изобразив украинца в роли героя мультипликационного фильма Черный плащ.
«Цыганков всегда готов прийти на помощь», — говорится в подписи под публикацией.
Ранее сообщалось, что Жирона проиграла битву за еврокубки в чемпионате Испании, несмотря на изысканный голевой пас Цыганкова.