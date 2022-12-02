«Боюсь провалиться в психологическую яму». Полузащитник сборной Германии отреагировал на сенсационный вылет с ЧМ-2022 2 декабря, 13:20 Германия заняла в группе третье место (Фото:REUTERS/John Sibley)

Полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Йозуа Киммих отреагировал на вылет своей национальной команды с ЧМ-2022 уже после группового этапа.

Киммих болезненно отреагировал на вылет, отметив, что сборная Германии проваливает уже несколько международных форумов подряд, сообщает Sport1.

Футболист добавил, что опасается за свое психологическое состояние после стольких неудач национальной команды.

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«Сегодня самый плохой день в моей карьере. В 2018-м крах, на Евро крах… Я стал частью сборной в 2016 году, до этого Германия всегда играла в полуфиналах. После моего прихода мы дважды не вышли из группы. Мне трудно справиться с такими мыслями, потому что я ассоциируюсь с этими неудачами. Очень боюсь провалиться в психологическую яму», — сказал Киммих.

Сборная Германии победила в заключительном туре Коста-Рику, однако этого оказалось мало для выхода в плей-офф после победы Японии над Испанией.

В первом туре Германия проиграла Японии, а во втором не смогла победить Испанию.