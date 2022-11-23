Германия — Япония. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022 23 ноября, 08:10 Команды проведут первый матч на турнире (Фото:Сборная Германии via Twitter)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче первого тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Германии и Японии.



Поединок Германия — Япония состоится в Дохе 23 ноября на Международном стадионе Халифа. Начало игры — в 15:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Что нужно знать о сборной Германии перед матчем:

вышла на ЧМ-2022 с 1-го места группы европейского отбора, опередив Северную Македонию, Румынию, Армению, Исландию и Лихтенштейн;

лучший результат на чемпионатах мирах — победы в 1954, 1974, 1990 и 2014 годах;

одержала две победы в последних восьми играх при одном поражении и пяти ничьих;

не сможет рассчитывать на вингера Сане ( травма).

Что нужно знать о сборной Японии перед матчем:

вышла на ЧМ-2022 со 2-го места группы азиатского отбора, опередив Австралию, Оман, Китай и Вьетнам, пропустив вперед лишь Саудовскую Аравию;

лучший результат на чемпионатах мирах — выход в 1/8 финала в 2002, 2010 и 2018 годах;

в последних восьми поединках одержала четыре победы, дважды сыграв вничью и дважды проиграв;

не сможет рассчитывать на основного защитника Эндо ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Германия: Нойер — Керер, Зюле, Рюдигер, Раум — Горецка, Киммих — Гнабри, Мусиала, Хаверц — Мукоко

Япония: Гонда — Сакаи, Томиясу, Йосида, Нагатомо — Морита, Сибасаки — Ито, Камада, Кубо — Минамино