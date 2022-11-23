Сборная Германии сенсационно проиграла команде Японии в стартовом для себя матче ЧМ-2022 — видео 23 ноября, 17:00 Команды на двоих забили три гола (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Сборная Германии сенсационно проиграла национальной команде Японии в стартовом для них матче чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.



Первый тайм встречи прошел при полном доминировании немцев. Они имели несколько неплохих моментов, чтобы забить, но реализовали лишь один из них.

На 33-й минуте Илкай Гюндоган реализовал пенальти, который был назначен за фол Шуичи Гонды на Давиде Рауме.

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После перерыва хавбек немцев мог оформить дубль, но его удар пришелся в штангу.

В ответ японцы неожиданно отыгрались. Рицу Доан сыграл на добивании после сэйва Мануэля Нойера и установил единички на табло.

На этом азиатская команда не остановилась и забила во второй раз. Это Такума Асано реализовал выход один на один с Мануэлем Нойером, подарив своей команде сенсационную победу.

Германия — Япония 1:2

Голы: Гюндоган, 33 (с пен.) — Доан, 75, Асано, 83

В другом матче группы E сегодня встретятся сборные Испании и Коста-Рики.

В первом матче дня ЧМ-2022 сборные Хорватии и Марокко сыграли вничью.