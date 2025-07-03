«Ты только что женился». Роналду отреагировал на гибель футболиста сборной Португалии в ДТП

Форвард сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду выразил соболезнования по поводу смерти своего товарища по национальной команде Диогу Жоты.

Утром 3 июля футболист Ливерпуля и его брат Андре погибли в автокатастрофе в Испании.

«Это не укладывается в голове. Еще совсем недавно мы были вместе в сборной, ты только что женился.

Твоей семье, твоей жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю всем им невероятной силы. Я знаю, что ты всегда будешь рядом с ними. Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам", — написал Роналду в соцсети X.

Диогу Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

За национальную сборную Португалии Жота сыграл 49 поединков и отметился 14 голами. Дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2025).

