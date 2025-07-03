«Клуб опустошен». В Ливерпуле впервые отреагировали на трагическую гибель форварда команды

Жота выступал за Ливерпуль с 2020 года (Фото: REUTERS/Molly Darlington)

Английский футбольный клуб Ливерпуль подтвердил информацию о том, что форвард Диогу Жота погиб в результате автомобильной аварии в Испании.

Ливерпуль выступил с официальным заявлением, выразив глубокую печаль в связи со смертью своего футболиста и его брата Андре Силвы.

«Футбольный клуб Ливерпуль опустошен из-за трагической смерти Диогу Жоты.

Клуб был проинформирован, что 28-летний футболист погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Испании вместе со своим братом, Андре.

ФК Ливерпуль пока не будет делать никаких дополнительных заявлений и просит уважать приватность семьи Диогу и Андре, их друзей, партнеров по команде и работников клуба, которые пытаются пережить эту немыслимую потерю. Мы и в дальнейшем будем оказывать им всю возможную поддержку", — сказано в заявлении.

Трагический инцидент произошел утром 3 июля в испанской провинции Самора. Автомобиль Жоты, в котором он ехал вместе со своим братом Андре, также футболистом, слетел с дороги и загорелся. Оба игрока погибли.

Жота стал игроком Ливерпуля в 2020 году. В составе клуба он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В общей сложности провел за Ливерпуль 182 матча и забил 65 голов.

