Ливерпуль выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю его зарплату по контракту

Как сообщает Record, семья Жоты получит от Ливерпуля всю оставшуюся зарплату, которую португалец должен был заработать по текущему контракту с клубом.

Соглашение нападающего с английской командой было рассчитано до лета 2027 года.

Ранее Ливерпуль объявил, что навечно закрепляет 20-й игровой номер за Жотой.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Трагическую смерть футболиста прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.