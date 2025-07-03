В Испании назвали причину ДТП, в результате которого погиб футболист Ливерпуля
Жота выступал за Ливерпуль пять лет (Фото: Reuters/Jason Cairnduff)
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии по футболу Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.
Трагический инцидент произошел в испанской провинции Самора.
Как сообщает BBC со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании, автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
В Гражданской гвардии подтвердили, что жертвами ДТП стали Жота и его брат.
Жота на протяжении карьеры выступал за Пасуш ди Феррейру, Атлетико, Порту, Вулверхэмптон и Ливерпуль. В составе Ливерпуля он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Кубок лиги, а также доходил до финала Лиги чемпионов. Всего провел за клуб 182 матча и забил 65 голов.
За национальную сборную Португалии Жота сыграл 49 поединков и отметился 14 голами. Дважды выигрывал Лигу наций (2019, 2025).
