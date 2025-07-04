«Страшно возвращаться». Лидер Ливерпуля Салах впервые высказался о трагической гибели одноклубника

Египетский футболист выразил соболезнования семье Жоты, которому было 28 лет.

«У меня нет слов. До вчерашнего дня я никогда не думал, что появится что-то, из-за чего мне будет страшно возвращаться в Ливерпуль после отпуска. Партнеры по команде приходят и уходят, но не вот так. Будет чрезвычайно трудно смириться с тем, что Диогу больше не будет с нами, когда мы вернемся.

Мои мысли с его женой, его детьми и, конечно же, с его родителями, которые внезапно потеряли своих детей. Тем, кто был близок к Диогу и его брату Андре, нужна вся возможная поддержка. Их никогда не забудут", — написал Салах в Instagram.

Трагическое ДТП, в результате которого погибли Диогу Жота и его младший брат Андре Силва, произошло в Испании.

Сообщалось, что автомобиль форварда Ливерпуля вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.