Делал хет-трик на Бернабеу. Сборная Польши назначила нового тренера после скандала с Левандовским

Об этом сообщает пресс-служба Польского футбольного союза (PZPN). Детали контракта не разглашаются.

«Мы верим, что это назначение позволит сборной полностью раскрыть свой потенциал. Наша цель — квалификация в финальную часть чемпионата мира 2026 года», — отметил президент PZPN Цезарий Кулеша.

Урбан заменил на посту главного тренера поляков Михала Пробежа, который в июне подал в отставку на фоне конфликта с лидером команды Робертом Левандовским. Скандал разгорелся после того, как форвард отказался от участия в июньском сборе Польши из-за усталости, после чего Пробеж лишил его капитанской повязки.

Во время игровой карьеры Ян Урбан трижды становился чемпионом Польши с Гурником (Забже). Также запомнился выступлениями за испанскую Осасуну, в составе которой однажды сделал хет-трик в матче против Реала (4:0) на Сантьяго Бернабеу. Провел 57 матчей и забил семь голов за сборную Польши.

Тренерскую карьеру Урбан начал с работы с молодежными командами Осасуны. Впоследствии возглавлял Полидепортиво Эхидо, резервную команду Осасуны, Легию, Полонию, Заглембе, взрослую Осасуну, Лех, Шленск и Гурник. С Легией выиграл чемпионат Польши (2012/2013), два Кубка Польши (2007/2008, 2012/2013) и Суперкубок страны (2008). Также в 2016 году выиграл Суперкубок с Лехом.

В 2008—2009 годах Урбан работал в тренерском штабе национальной сборной Польши как ассистент главного тренера Лео Бенхаккера, в частности во время чемпионата Европы-2008.

Сообщалось, что Польша проиграла Финляндии в отборе на ЧМ-2026.