«Хочу, чтобы ни одна мать не плакала». Главный тренер Зари высказался относительно войны в Украине

24 августа, 09:06
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Ненад Лалатович (Фото:ФК Заря)

Ненад Лалатович (Фото:ФК Заря)

Наставник луганской Зари Ненад Лалатович поддержал украинский народ, который защищает свою землю от российских захватчиков.

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На пресс-конференции перед матчем со Славией в Лиге Европы, который состоится в четверг, 24 августа, Лалатович сказал, что надеется на победу Украины в войне, которую развязала Россия.

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«Наш народ Украины находится в очень тяжелой ситуации. Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее. Чтобы больше ни одна украинская мать не плакала за своими детьми, чтобы мы имели возможность вновь жить нормальной жизнью.

Чтобы тренировки или игры не прерывались из-за сирен, ракетных обстрелов … Мои игроки также заслуживают играть в футбол дома, с собственными болельщиками. У меня есть надежда, что мир скоро будет. Верю в нашу победу", — сказал Лалатович.

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Отметим, что на посту главного тренера Зари Лалатович заменил Патрика ван Леувена, который возглавил донецкий Шахтер.

Ранее сообщалось, что бывший наставник Зари конфликтует с игроками «горняков», которым не нравится его тренерский подход.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Европы Заря (Луганск)

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