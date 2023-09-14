«Мне его жаль». Экс-игрок сборной Англии верит в прорыв Михаила Мудрика 14 сентября, 08:25 Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Бывший футболист сборной Англии и лондонского Челси Глен Джонсон прокомментировал игру вингера «синих» Михаила Мудрика.

По словам Глена, украинцу нужно быть более агрессивным на футбольном поле, чтобы выйти на новый уровень.

«Я считаю, что Мудрику нужно быть намного агрессивнее, если он хочет начать улучшать свой уровень выступлений. Я не имею в виду физическую агрессию, я хочу, чтобы он продолжал оттеснять защитников каждый раз, если учесть, насколько он быстрый и прямолинейный. Он способен обыграть любого защитника и иногда мне кажется, что он играет против своих качеств.

Видео дня

Если вы настолько быстры, вам всегда следует стремиться выйти с кем-нибудь на бой один на один или сделать что-то продуктивное, чтобы болельщики могли вас поддержать. Когда это произойдет, он, возможно, сможет обрести определенную уверенность и, надеюсь, сможет забить еще несколько голов и результативных передач".

Бывший футболист добавил, что верит в то, что придет время и Мудрик изменит ситуацию в свою сторону.

«Я верю, что время для него придет, потому что все говорят о нем каждую неделю, и мне его жаль, потому что это непросто, когда ты уходишь в большой клуб, особенно с теми ожиданиями, которые возлагались на Михаила. В конце концов, я верю, что он имеет качества, чтобы изменить ситуацию, но он должен сделать это быстро», — сказал Джонсон, передает GGRecon.

Отметим, что фаны лондонского клуба недавно высмеяли Мудрика после провального матча в АПЛ. Интересно, что украинец до сих пор не забил за «синих» в официальных матчах.

Ранее главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил перспективы Мудрика в Челси.