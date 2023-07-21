Били даже вратари. Клуб из Мальты вышел в следующий круг Лиги конференций после эпичной серии пенальти с 27 голами — видео 21 июля, 11:13 Гзира и Гленторан вошли в историю (Фото:ФК Гзира)

Мальтийская Гзира в драматичном матче победила Гленторан из Северной Ирландии в первом отборочном раунде Лиги конференций и вышла в следующий круг.

Первый матч между командами завершился вничью 2:2. Во втором поединке команды также не определили победителя — 1:1.

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В овертайме зрители голов не увидели, поэтому дело дошло до серии пенальти, где футболисты реализовали 27 ударов — Гзира забила 14 мячей, Гленторан — 13, после чего голкипер мальтийского клуба Дэвид Кассар отразил 28-й удар в исполнении Леона Бойда.

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В этой серии был побит рекорд по количеству реализованных пенальти в еврокубках. Предыдущий рекорд равнялся 21 точному удару. В финале Лиги Европы-2021 Вильяреал выиграл по пенальти от Манчестер Юнайтед со счетом 11:10.

В следующем раунде Гзира сыграет против Дюделанжа из Люксембурга.

Ранее сообщалось, что полтавская Ворскла во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет с грузинской Дилой.