УЕФА вспомнил знаменитый гол Алексея Михайличенко в ворота Англии — видео 30 марта, 21:07 Алексей Михайличенко (Фото:ФК Динамо)

В четверг, 30 марта, легендарному украинскому футболисту Алексею Михайличенко исполнилось 60 лет.



По случаю юбилея УЕФА запостил в Twitter видео гола Михайличенко на Евро-1988. Тогда на групповом этапе украинец забил гол в ворота сборной Англии.

Алексей Михайличенко начинал свою карьеру в киевском Динамо, с которым выиграл три чемпионата и Кубка СССР, а также Кубок обладателей кубков УЕФА (1986).

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Олимпийский чемпион в составе сборной СССР на Играх 1988 года, также серебряный призер чемпионата Европы 1988 года. Единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.

В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР (Динамо), Италии (Сампдория) и Шотландии (Рейнджерс).

В качестве тренера с Динамо выигрывал дважды чемпионат Украины, а со сборной Украины (U-21) завоевал серебряные медали Евро-2006.

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