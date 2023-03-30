УЕФА вспомнил знаменитый гол Алексея Михайличенко в ворота Англии — видео
Алексей Михайличенко (Фото:ФК Динамо)
В четверг, 30 марта, легендарному украинскому футболисту Алексею Михайличенко исполнилось 60 лет.
По случаю юбилея УЕФА запостил в Twitter видео гола Михайличенко на Евро-1988. Тогда на групповом этапе украинец забил гол в ворота сборной Англии.
Алексей Михайличенко начинал свою карьеру в киевском Динамо, с которым выиграл три чемпионата и Кубка СССР, а также Кубок обладателей кубков УЕФА (1986).
Олимпийский чемпион в составе сборной СССР на Играх 1988 года, также серебряный призер чемпионата Европы 1988 года. Единственный игрок, выступивший в составе сборной СССР на этих двух турнирах.
В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран — СССР (Динамо), Италии (Сампдория) и Шотландии (Рейнджерс).
В качестве тренера с Динамо выигрывал дважды чемпионат Украины, а со сборной Украины (U-21) завоевал серебряные медали Евро-2006.
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