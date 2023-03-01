Полузащитник сборной Украины голом на последних минутах вывел свой клуб в полуфинал Кубка Кипра — видео 1 марта, 21:35 Безус забил в компенсированное время (Фото:ФК Омония)

Полузащитник сборной Украины и Роман Безус отметился решающим голом за Омонию в четвертьфинале Кубка Кипра против АПОЭЛа.

Омония уступила АПОЭЛу в первом матче 1:2, поэтому в ответном поединке ее устраивала только победа.

Омония забила уже на 12-й минуте и вела 1:0, сравнив счет по сумме двух матчей.

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Такой счет держался почти до конца матча и команды уже готовились к овертайму, но на 97-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота АПОЭЛа.

Удар принялся выполнять Безус и украинец не оставил шансов голкиперу, принеся своей команде победу 2:0 и путевку в полуфинал Кубка Кипра.

Также за Омонию весь матч отыграл украинец Артем Беседин, который выступает в клубе на правах аренды, перейдя из киевского Динамо. Форвард результативными действиями не отличился, а на 40-й минуте заработал желтую карточку.

Ранее Безус забил победный гол за Омонию на 97-й минуте в матче 14-го тура чемпионата Кипра против Хлораки.