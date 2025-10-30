29 октября Артем Довбик забил в матче Ромы против Пармы (2:1) в девятом туре Серии А.

Украинец появился на поле на 73-й минуте встречи, когда римляне вели в счете 1:0, а на 81-й нападающий удвоил преимущество своей команды. В конце поединка гости отквитали один мяч, но это не помогло им добиться положительного результата.

Реклама

Это взятие ворот стало вторым для Довбика в сезоне. До этого он не отмечался семь матчей подряд во всех турнирах за Рому и сборную Украины. Также Артем не реализовал пенальти дважды подряд в Лиге Европы против Лилля (0:1).

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда львовских Карпат Игорь Худобяк разобрал гол украинца и отметил, что нынче таких нападающих, как Довбик, немного.

«Рад за нашего нападающего. Он только что прервал свою семиматчевую безголевую серию. К тому же очень приятно забивать такие голы, когда выходишь на замену и через несколько минут вратарь уже вытаскивает мяч из сетки. Гол — действительно хороший, можно сказать, в стиле Довбика: в борьбе, принял и с разворота пробил. На самом деле очень трудно забивать в таких ситуациях, когда на тебе висит защитник, держит руками. Есть лишь доля секунды, чтобы разобраться в ситуации и пробить.

Нападающим трудно, когда они не забивают — где-то теряется уверенность. Надеюсь, что сейчас Довбик наберет уверенности и настроения. Сто процентов этот гол придаст ему моральных сил, где-то забудутся все предыдущие неудачи.

Сейчас и Гасперини уже где-то присмотрелся к Артему и, думаю, будет больше доверять ему. Все же таких нападающих немного — таранного типа, трудолюбивых, которые забивают в сложных ситуациях", — сказал Игорь Худобяк.

Отметим, что после девяти туров Рома занимает второе место в Серии А с 21 очком в активе. Столько же имеет и лидер чемпионата — Наполи.

Ранее тренер Ромы похвалил украинца после его победного гола в чемпионате Италии.