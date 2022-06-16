Защитник сборной Украины забил лучший гол бельгийского клуба в сезоне — видео 16 июня, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Эдуард Соболь выступает в Брюгге с 2019 года (Фото:ФК Брюгге via Facebook)

Гол защитника сборной Украины и Брюгге Эдуарда Соболя признан лучшим в сезоне 2021/22 за бельгийский клуб.

Об этом сообщает официальный сайт Брюгге.

Клуб отметил гол украинца в матче против Юниона Сент-Жиллуа в августе 2021 года, когда украинец отправил мяч в ворота дальним ударом с лета.

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Этот гол помог Брюгге победить 1:0 и стал для Соболя единственным в сезоне.

Ранее сообщалось, что гол украинского защитника английского Эвертона Виталия Миколенко признали лучшим в клубе в сезоне 2021/22.

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