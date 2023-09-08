Месси феноменальным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026 — видео

8 сентября, 09:30
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

В рамках первого тура квалификации чемпионата мира-2026 Аргентина минимально обыграла Эквадора.

Единственный гол в поединке был забит за несколько минут до конца основного времени.

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Лидер аргентинской сборной Лионель Месси шикарным ударом со штрафного принес своей команде победу. Голкипер эквадорской сборной даже не попытался достать мяч, который идеально пролетел над стенкой.

Видео дня

Аргентина — Эквадор 1:0
Гол: Месси, 78

Обзор матча Аргентина — Эквадор

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Ранее сообщалось, что личный охранник Месси во время матча спас игрока от фаната, который неожиданно выбежал на поле.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

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