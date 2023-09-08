Месси феноменальным голом со штрафного принес Аргентине победу на старте отбора ЧМ-2026 — видео 8 сентября, 09:30 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

В рамках первого тура квалификации чемпионата мира-2026 Аргентина минимально обыграла Эквадора.

Единственный гол в поединке был забит за несколько минут до конца основного времени.

Лидер аргентинской сборной Лионель Месси шикарным ударом со штрафного принес своей команде победу. Голкипер эквадорской сборной даже не попытался достать мяч, который идеально пролетел над стенкой.

Видео дня

Аргентина — Эквадор 1:0

Гол: Месси, 78

Обзор матча Аргентина — Эквадор

Ранее сообщалось, что личный охранник Месси во время матча спас игрока от фаната, который неожиданно выбежал на поле.