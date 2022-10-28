Гол украинского футболиста претендует на звание лучшего в туре Лиги конференций — видео 28 октября, 10:57 Гол Пихаленка вывел Днепр-1 в плей-офф (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Полузащитник Днепра-1 Александр Пихаленок номинирован на автора лучшего гола в 5-м туре группового раунда Лиги конференций.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На лучший гол недели претендует точный удар Пихаленка в ворота Аполлона, когда украинец издалека попал в угол ворот.

Гол Пихаленка стал не только эффектным, но и принес Днепру-1 победу и путевку в плей-офф Лиги конференций.

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Также на автора лучшего гола недели в Лиге конференций претендуют Анди Диуф (Базель), Яри Версхарен (Андерлехт) и Кевин Фризенбихлер (РФС).

Ранее гол защитника Днепра-1 Яниса Амаша был признан лучшим в 4-м туре Лиги конференций.



Накануне сообщалось, что гол Лионеля Месси был признан лучшим в 5 туре Лиги чемпионов.