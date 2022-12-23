Фантастический удар. Назван лучший гол чемпионата мира-2022 в Катаре — видео 23 декабря, 14:57 Многие называли гол Ришарлисона главным претендентом на звание лучшего на турнире (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Гол форварда сборной Бразилии Ришарлисона в ворота национальной команды Сербии был признан лучшим на завершившемся в Катаре чемпионате мира по футболу-2022.

На 73-й минуте поединка первого тура группового этапа Винисиус Жуниор, оказавшись с мячом на левом фланге, сделал передачу в центр штрафной площади.

Ришарлисон первым касанием подкинул мяч в воздух на высоту чуть выше своего роста, а вторым — нанес удар боковыми ножницами.

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Сфера полетела в самый угол ворот сербской сборной без шансов для их вратаря Вани Милинковича-Савича.

Интересно, что уже по окончании того матча многие назвали гол Ришарлисона главным претендентом на звание лучшего на турнире.

Сообщалось, что обладатель Золотого мяча 2022 года Карим Бензема отписался в Instagram от многих партнеров по сборной Франции.