Роналду красивым голом на последних минутах вывел свой клуб в плей-офф Кубка арабских чемпионов — видео 4 августа, 12:13 Роналду забил в конце матча (Фото:ФК Аль-Наср)

Звездный форвард аравийского Аль-Насра Криштиану Роналду стал героем команды в матче Кубка арабских чемпионов против египетского Замалека.

Замалек вел в счете 1:0 до 87 минуты, что не устраивало Аль-Наср для выхода в плей-офф турнира.

Но спасителем аравийского клуба стал Роналду, который в конце матча отправил мяч в ворота египетского клуба эффектным ударом головой и сравнял счет.

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Матч завершился вничью 1:1, благодаря чему Аль-Наср занял второе место в группе и вышел в плей-офф.

Роналду отличился за Аль-Наср во втором матче подряд. Перед этим португалец забил в ворота тунисского Монастира.

Ранее сообщалось, что разъяренный Роналду плеснул водой в оператора после неудачного матча за Аль-Наср.