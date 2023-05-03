Милан вспомнил, как красивый гол Шевченко принес украинцу единственное чемпионство в Италии — видео
Шевченко забил единственный гол в матче (Фото:ФК Милан)
Милан вспомнил, как в сезоне 2003/04 с легендарным украинским форвардом Андреем Шевченко стал чемпионом Италии.
Пресс-служба Милана в официальном аккаунте Twitter опубликовала видео с матча против Ромы, в котором россонери досрочно завоевали золотые награды.
Милан на Сан-Сиро обыграл римский клуб со счетом 1:0, а победный гол забил Андрей Шевченко, отличившийся ударом головой после навеса Кака.
Следует отметить, что это Скудетто стало единственным для Шевченко в Милане.
Ранее сообщалось, что Милан дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в дерби сыграет с Интером.