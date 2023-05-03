Милан вспомнил, как красивый гол Шевченко принес украинцу единственное чемпионство в Италии — видео

3 мая, 11:57
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Шевченко забил единственный гол в матче (Фото:ФК Милан)

Шевченко забил единственный гол в матче (Фото:ФК Милан)

Милан вспомнил, как в сезоне 2003/04 с легендарным украинским форвардом Андреем Шевченко стал чемпионом Италии.

Пресс-служба Милана в официальном аккаунте Twitter опубликовала видео с матча против Ромы, в котором россонери досрочно завоевали золотые награды.

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Милан на Сан-Сиро обыграл римский клуб со счетом 1:0, а победный гол забил Андрей Шевченко, отличившийся ударом головой после навеса Кака.

Видео дня

https://twitter.com/acmilan/status/1653308343912476672?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1653308343912476672%7Ctwgr%5E1034e9e2bd6b139edc72f5d495b924d225d5361c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ftribuna%2Fblogs%2Frrretro%2F3077928-milan-zgadav-peremozhnyj-gol-shevchenka-u-vyrishalnomu-matchi-%2F

Следует отметить, что это Скудетто стало единственным для Шевченко в Милане.

Ранее сообщалось, что Милан дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где в дерби сыграет с Интером.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Милан Серия А Чемпионат Италии

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