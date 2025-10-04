Украинский форвард голом-красавцем помог Жироне одержать первую победу в сезоне чемпионата Испании — видео

4 октября
Владислав Ванат забил на 18-й минуте (Фото: ФК Жирона)

Жирона обыграла Валенсию со счетом 2:1 в матче 8-го тура чемпионата Испании.

Одним из героев встречи стал украинский нападающий Жироны Владислав Ванат. На 18-й минуте экс-футболист Динамо отметился красивым голом, отправив мяч в девятку ворот соперника.

Во втором тайме Валенсия сумела сравнять счет после точного удара Диего Лопеса. Впрочем, последнее слово было за хозяевами победный гол забил Мартинес.

Таким образом, Жирона одержала первую победу в новом сезоне Ла Лиги — каталонцы имеют в своем активе шесть очков и поднялась на 16-е место. Валенсия идет 14-й.

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков пропустил матч из-за травмы, а вратарь каталонцев Руслан Крапивцов находится на чемпионате мира U-20 в составе юношеской сборной Украины.

Жирона — Валенсия 2:1
Голы: Ванат, 18, Мартинес, 63 — Лопес, 57
Удаление: Мартин, 80 (Ж)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Александр Зубков забил первый гол в сезоне за Трабзонспор и помог разгромить соперника в чемпионате Турции.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Валенсия ФК Жирона Владислав Ванат Футбол Чемпионат Испании

