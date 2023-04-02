Чудо в Александрии: украинский вратарь забил гол после розыгрыша углового — видео 2 апреля, 16:29 Ященко стал героем матча (Фото:Коллаж NV)

Матч чемпионата Украины (U-19) между Александрией и Ворсклой по накалу страстей не уступил бы лучшим поединкам Лиги чемпионов. Куча пенальти, удалений и фантастический гол в компенсированное время.

Героем встречи стал голкипер полтавской Ворсклы Дмитрий Ященко. Именно он в компенсированное к матчу время пошел в чужую штрафную площадь на розыгрыш углового. А потом ударом головой забил гол и сравнял счет — 1:1!

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Стоит отметить, что Ворскла на 4-й и 88-й минутах не реализовала пенальти, а рефери по ходу встречи удалил игрока Александрии и двух футболистов из Полтавы.

Кстати, свой гол Александрия забила с пенальти.

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