Ярмоленко забил лучший гол Вест Хэма в марте — видео 3 апреля, 16:48 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/David Klein)

Гол украинского футболиста и лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко был признан лучшим в составе «молотобойцев» в марте.



Клуб отметил взятие ворот в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, когда Ярмоленко отправил мяч в сетку и помог своему клубу победить со счетом 2:1.

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К слову, этот гол стал для украинца первым за Вест Хэм в АПЛ с июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове, передав им нужные вещи.



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