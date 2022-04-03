Ярмоленко забил лучший гол Вест Хэма в марте — видео

3 апреля, 16:48
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Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/David Klein)

Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/David Klein)

Гол украинского футболиста и лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко был признан лучшим в составе «молотобойцев» в марте.

Клуб отметил взятие ворот в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, когда Ярмоленко отправил мяч в сетку и помог своему клубу победить со счетом 2:1.

Видео дня
https://twitter.com/WestHam/status/1510270897017470987?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1510270897017470987%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fnews%2F578883-video-vest-hem-priznal-gol-yarmolenko-aston-ville-luchshim-v-marte
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К слову, этот гол стал для украинца первым за Вест Хэм в АПЛ с июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове, передав им нужные вещи.

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Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко Сборная Украины Английская Премьер-лига Вест Хэм

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