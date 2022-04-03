Ярмоленко забил лучший гол Вест Хэма в марте — видео
Андрей Ярмоленко (Фото:REUTERS/David Klein)
Гол украинского футболиста и лондонского Вест Хэма Андрея Ярмоленко был признан лучшим в составе «молотобойцев» в марте.
Клуб отметил взятие ворот в матче 29-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы, когда Ярмоленко отправил мяч в сетку и помог своему клубу победить со счетом 2:1.
К слову, этот гол стал для украинца первым за Вест Хэм в АПЛ с июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове, передав им нужные вещи.
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