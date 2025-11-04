Golden Boy: одноклубник Забарного из ПСЖ стал лучшим молодым игроком Европы 2025 года

Вингер Пари Сен-Жермен и сборной Франции Дезире Дуэ получил награду Golden Boy-2025 как лучший футболист Европы до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое вручает эту престижную премию.

20-летний Дуэ стал 23-м обладателем награды Golden Boy в истории. В прошлом году победил звездный вингер Барселоны Ламин Ямаль (приз можно получить только один раз).

Дуэ в прошлом сезоне забил 16 голов в 61 матче за ПСЖ и выиграл с клубом требл. В финале Лиги чемпионов против Интера (5:0) вингер оформил дубль.

В голосовании за Золотой мяч-2025 Дезире финишировал на 14-м месте.

Интересно, что защитник Динамо Тарас Михавко был в топ-40 претендентов на Golden Boy-2025, но не попал в финальный топ-25.

Напомним, одноклубником Дуэ в ПСЖ является защитник сборной Украины Илья Забарный.