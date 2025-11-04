Golden Boy: одноклубник Забарного из ПСЖ стал лучшим молодым игроком Европы 2025 года

4 ноября, 17:14
Поделиться:
Дуэ — звезда французского футбола (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Дуэ — звезда французского футбола (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)

Вингер Пари Сен-Жермен и сборной Франции Дезире Дуэ получил награду Golden Boy-2025 как лучший футболист Европы до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое вручает эту престижную премию.

Читайте также:
Четыре игрока ПСЖ, Ямаль, Мбаппе. Названа сборная лучших футболистов 2025 года

20-летний Дуэ стал 23-м обладателем награды Golden Boy в истории. В прошлом году победил звездный вингер Барселоны Ламин Ямаль (приз можно получить только один раз).

Реклама

https://twitter.com/GoldenBoyAwards/status/1985715159982031042

Дуэ в прошлом сезоне забил 16 голов в 61 матче за ПСЖ и выиграл с клубом требл. В финале Лиги чемпионов против Интера (5:0) вингер оформил дубль.

В голосовании за Золотой мяч-2025 Дезире финишировал на 14-м месте.

Интересно, что защитник Динамо Тарас Михавко был в топ-40 претендентов на Golden Boy-2025, но не попал в финальный топ-25.

Напомним, одноклубником Дуэ в ПСЖ является защитник сборной Украины Илья Забарный.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ПСЖ (Paris SG) Футбол Илья Забарный

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies