Golden Boy: одноклубник Забарного из ПСЖ стал лучшим молодым игроком Европы 2025 года
Дуэ — звезда французского футбола (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)
Вингер Пари Сен-Жермен и сборной Франции Дезире Дуэ получил награду Golden Boy-2025 как лучший футболист Европы до 21 года.
Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое вручает эту престижную премию.
20-летний Дуэ стал 23-м обладателем награды Golden Boy в истории. В прошлом году победил звездный вингер Барселоны Ламин Ямаль (приз можно получить только один раз).
Дуэ в прошлом сезоне забил 16 голов в 61 матче за ПСЖ и выиграл с клубом требл. В финале Лиги чемпионов против Интера (5:0) вингер оформил дубль.
В голосовании за Золотой мяч-2025 Дезире финишировал на 14-м месте.
Интересно, что защитник Динамо Тарас Михавко был в топ-40 претендентов на Golden Boy-2025, но не попал в финальный топ-25.
Напомним, одноклубником Дуэ в ПСЖ является защитник сборной Украины Илья Забарный.