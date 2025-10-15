Golden Boy 2025: объявлен финальный список претендентов на престижную футбольную награду

Дезире Дуэ из ПСЖ считается одним из главных фаворитов на приз (Фото: Дезире Дуэ/|instagram)

Итальянская газета Tuttosport объявила финальный список претендентов на награду Golden Boy 2025, которая присуждается лучшему футболисту Европы до 21 года.

Среди номинантов оказались 25 игроков, сообщает Tuttosport.

Номинанты Golden Boy 2025: Пау Кубарси (Барселона), Дезире Дуэ (ПСЖ), Дин Хёйсен (Реал), Кенан Йилдиз (Ювентус), Майлз Льюис-Скелли (Арсенал), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Арда Гюлер (Реал), Франко Мастантуоно (Реал), Сенни Маюлу (ПСЖ), Нико О’Райли (Ман Сити), Итан Нванери (Арсенал), Йоррел Хато (Челси), Джованни Кенда (Спортинг), Эстевао (Челси), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед), Элис Бен Сегхир (Байер), Виктор Фрохольд (Порту), Лукас Бергваль (Тоттенхэм), Арчи Грей (Тоттенхэм), Мамаду Сарр (Страсбур), Джоб Беллингем (Боруссия Д), Франческо Эспозито (Интер), Родригу Мора (Порту), Джовани Леони (Ливерпуль), Александар Станкович (Брюгге).

Защитник Динамо Тарас Михавко был топ-40 претендентов, но не попал в финальный список Golden Boy 2025.

Церемония вручения награды Golden Boy 2025 запланирована на ноябрь. Точная дата будет объявлена позже.

Победителем Golden Boy в 2024 году стал Ламин Ямаль из Барселоны.

