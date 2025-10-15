Golden Boy 2025: объявлен финальный список претендентов на престижную футбольную награду

15 октября, 21:33
Поделиться:
Дезире Дуэ из ПСЖ считается одним из главных фаворитов на приз (Фото: Дезире Дуэ/|instagram)

Дезире Дуэ из ПСЖ считается одним из главных фаворитов на приз (Фото: Дезире Дуэ/|instagram)

Итальянская газета Tuttosport объявила финальный список претендентов на награду Golden Boy 2025, которая присуждается лучшему футболисту Европы до 21 года.

Читайте также:
Златан Ибрагимович назвал футболиста, которому бы отдал Золотой мяч-2025 — это не Дембеле

Среди номинантов оказались 25 игроков, сообщает Tuttosport.

Номинанты Golden Boy 2025: Пау Кубарси (Барселона), Дезире Дуэ (ПСЖ), Дин Хёйсен (Реал), Кенан Йилдиз (Ювентус), Майлз Льюис-Скелли (Арсенал), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ), Арда Гюлер (Реал), Франко Мастантуоно (Реал), Сенни Маюлу (ПСЖ), Нико О’Райли (Ман Сити), Итан Нванери (Арсенал), Йоррел Хато (Челси), Джованни Кенда (Спортинг), Эстевао (Челси), Лени Йоро (Манчестер Юнайтед), Элис Бен Сегхир (Байер), Виктор Фрохольд (Порту), Лукас Бергваль (Тоттенхэм), Арчи Грей (Тоттенхэм), Мамаду Сарр (Страсбур), Джоб Беллингем (Боруссия Д), Франческо Эспозито (Интер), Родригу Мора (Порту), Джовани Леони (Ливерпуль), Александар Станкович (Брюгге).

Реклама

Читайте также:
Не Дембеле и не Ямаль. Известно, кого представитель Украины выбрал в голосовании за Золотой мяч-2025 — фото

Защитник Динамо Тарас Михавко был топ-40 претендентов, но не попал в финальный список Golden Boy 2025.

Церемония вручения награды Golden Boy 2025 запланирована на ноябрь. Точная дата будет объявлена позже.

Победителем Golden Boy в 2024 году стал Ламин Ямаль из Барселоны.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies