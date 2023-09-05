Минуту лежал без памяти. Аргентинский голкипер отдал победный ассист после потери сознания — видео 5 сентября, 11:52 Эмоции голкипера после голевой передачи (Фото:Скриншот)

В воскресенье, 3 сентября, в рамках Кубка Диего Марадоны Банфилд в выездном матче победил Институто.

Победный гол гости забили на 90+4 минуте, когда голкипер Камбесес бросил мяч рукой на нападающего Херонимо Риверу, который вырвал победу для Банфилда.

Отметим, что во втором тайме голкипер столкнулся с игроком соперников и на минуту потерял сознание. Медики рекомендовали заменить Камбесеса, однако тот вместе с партнерами смог убедить тренерский штаб оставить его на поле.

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Ранее сообщалось, что Марсело ужасно травмировал соперника в Кубке Либертадорес.