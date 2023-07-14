Голкипер украинского клуба заинтересовал Ювентус — СМИ

14 июля, 16:29
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Ювентус (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Ювентус (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

16-летний вратарь львовского Руха Александр Харечко может перебраться в юношескую команду Ювентуса.

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Туринский клуб серьезно заинтересован в переходе юного голкипера в состав своей юношеской команды, об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, Харечко привлек к себе внимание скаутов «Старой синьоры», как называют туринцев, во время товарищеского турнира в Италии LAZIO CUP, который прошел прошлой весной. Львовская команда дошла до полуфинала турнира.

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Отмечается, что сейчас между клубами ведутся переговоры. Рассматривается вариант разделения прав на вратаря: Рух хочет сохранить за собой 50% прав на Харечко.

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Ранее сообщалось, что украинский футболист Руха Марк Сапуги был близок к переходу в другой итальянский топ-клуб.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Ювентус ФК Рух

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