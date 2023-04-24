В Англии вратарь пропустил курьезный гол с чужой половины поля — видео 24 апреля, 13:09 Уиком победил со счетом 2:0 (Фото:ФК Линкольн)

Польский голкипер Уикома Максимильян Стриек пропустил курьезный гол в матче против Линкольна в 44-м туре Первой лиги Англии — третьем по силе чемпионате страны.

На 71-й минуте матча при счете 1:0 в пользу Линкольна Стриек выбил мяч на чужую половину поля, однако кожаного подхватил полузащитник Уикома Лассе Соренсен.

Датчанин быстро сориентировался и сразу пробил по воротам, пока Стриек не успел вернуться — мяч перелетел голкипера и оказался в сетке.

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В итоге Уиком одержал победу со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что в матче Кубка Либертадореса футболист Расинга Матиас Рохас забил невероятный гол со своей половины поля.