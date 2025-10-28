Испанский футболист на автомобиле наехал на 81-летнего мужчину в колесном кресле, тот погиб на месте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трагедия произошла утром во вторник, 28 октября. Несмотря на прибытие вертолета скорой помощи, жизнь пострадавшего спасти не удалось. Сам футболист не пострадал.

Реклама

По предварительным данным, 81-летнему мужчине, вероятно, стало плохо, он внезапно изменил направление движения, оказавшись на полосе встречного движения, где как раз проезжал автомобиль Мартинеса. Дорога, на которой произошла авария, имеет по одной полосе движения в каждом направлении без разделительной полосы, а также две узкие полосы с обеих сторон, обозначенные желтой сплошной линией.

Удар был «чрезвычайно сильным». Мартинес сразу оказал помощь и полностью сотрудничает с правоохранителями.

Интер отменил пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву из-за трагического инцидента.

27-летний Хосеп Мартинес выступает за Интер с 2024 года. Он воспитывался в академии Барселоны, на профессиональном уровне дебютировал за Лас-Пальмас, также играл за РБ Лейпциг и Дженоа.

В 2021 году Мартинес провел один матч за национальную сборную Испании.

Ранее сообщалось, что отец футболиста Манчестер Юнайтед совершил самоубийство.