Сборная Италии обыграла Нидерланды и заняла третье место в Лиге наций — видео 18 июня, 20:24 Один из голов в итальянские ворота (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Матч проходил на стадионе Де Гролс Весте в голландском Энсхеде и закончился победой итальянцев — 3:2.



Уже на шестой минуте защитник Федерико Димарко открыл счкт, а на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев.

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В середине второго тайма состоялся обмен голами: на 68-й минуте отличился атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.

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Гол Ваута Вегорста на 82-й минуте не был засчитан после вмешательства VAR, но за минуту до конца основного времени Жоржиньо Вейналдуму удалось оживить интригу.

Выдержав натиск соперника в течение девяти компенсированных минут, сборная Италии второй раз в истории турнира стала бронзовым призером Лиги наций. В 2021 году итальянцы в матче за третье место переиграли Бельгию.

Напомним, что в финальном поединке Лиги наций 18 июня встретятся сборные Испании и Хорватии.